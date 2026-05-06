От отопления до автопробегов: в Павловском Посаде сверили планы на ближайшую неделю

Одним из главных вопросов стало завершение отопительного сезона: с 7 мая отопление в округе официально отключат. Управлению ЖКХ и управляющим компаниям поручено организовать процесс планово и без нареканий со стороны жителей. В Электрогорске ввиду технических работ на ГРЭС на двое суток будет отключена горячая вода — глава округа потребовал заблаговременно оповестить горожан через соцсети и объявления в подъездах.

Активно идет подготовка к празднованию Дня Победы. Запланированы проверки праздничного оформления, митинги у памятных мест и поздравления ветеранов. К 7 мая должны быть готовы около 10 отремонтированных памятников, 9 Мая пройдут традиционные мото-, авто- и велопробеги.

В округе запускают фонтаны, однако уже зафиксирован случай вандализма у объекта в Больших Дворах. Правоохранительным органам поручено найти виновных. С началом дачного сезона усилен контроль за уборкой мусора в частных секторах и деревнях — созданы специальные бригады для поддержания порядка на контейнерных площадках.

Продолжаются дорожные работы: завершен ремонт на улице Парковой, идут подготовительные мероприятия в Назарьево и на улице Поликова в Электрогорске. По обращениям жителей запланирован ямочный ремонт во дворе дома на Каляева, 7. Кроме того, на улице Большие Дворы началась промывка водопроводных сетей, а в доме на Ленина, 63 продолжается ремонт после пожара — после завершения работ по кровле приступят к восстановлению подъездов.