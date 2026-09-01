Ушедший из кино Ефремов появится на одной сцене с сожительницей и сыном от Добровольской

62-летний заслуженный артист России Михаил Ефремов после выхода на свободу переживает настоящий творческий подъем. Как пишет Teleprogramma.org, в новом спектакле студии Никиты Михалкова он примет участие со своей возлюбленной Дарьей Белоусовой и сыном от покойной актрисы Евгении Добровольской.

35-летний Николай Ефремов продолжает актерскую династию, но его путь в этом направлении был довольно тернист. По слухам, у него были проблемы с алкоголем, и он даже находился на учете у психиатра.

Источники отмечают, что Добровольская сильно переживала за сына, признавая, что он талантлив, но ленив. Коллега и друг семьи Сергей Майоров вспоминал, что Евгения особенно беспокоилась за Николая из-за его «бурлящих генов».

Летом 2023 года Николай выпал из окна своей квартиры на третьем этаже и получил тяжелые травмы: сложные переломы костей таза и бедра, перелом локтя, повреждения внутренних органов. Долгое лечение и реабилитация стали сильным испытанием для Евгении, подкосившим ее здоровье.

В последние годы жизни, когда у артистки диагностировали онкологию, ее мучила мысль о том, что будет с Николаем после ее смерти. Она надеялась, что Михаил Ефремов сможет стать опорой для сына, и даже просила друзей передать бывшему мужу эту просьбу.

Сам Ефремов после выхода из колонии по УДО начал жить с Белоусовой. Недавно появилась информация, что артист отказался от съемок в кино в пользу театральной деятельности.