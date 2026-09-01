В Орехово-Зуеве открыли после капитального ремонта школу № 16

Обновленная школа № 16 в Орехово-Зуеве приняла учеников

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

В Орехово-Зуеве открыли после капитального ремонта среднюю школу № 16. Здание отремонтировали в рамках госпрограммы Подмосковья, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено на Мадонской улице. Его площадь составляет более 7 тыс. кв. м.

В школе провели внутренние отделочные работы, заменили все инженерные коммуникацию и сантехнику, обновили фасад и кровлю, установили новую мебель и оборудование.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников, их родителей и учителей с Днем знаний.

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Министерство строительного комплекса Московской области
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