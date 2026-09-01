В Орехово-Зуеве открыли после капитального ремонта школу № 16
Обновленная школа № 16 в Орехово-Зуеве приняла учеников
Фото: [Медиасток.рф]
В Орехово-Зуеве открыли после капитального ремонта среднюю школу № 16. Здание отремонтировали в рамках госпрограммы Подмосковья, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Учреждение расположено на Мадонской улице. Его площадь составляет более 7 тыс. кв. м.
В школе провели внутренние отделочные работы, заменили все инженерные коммуникацию и сантехнику, обновили фасад и кровлю, установили новую мебель и оборудование.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников, их родителей и учителей с Днем знаний.