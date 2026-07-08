Межзвездная комета 3I/ATLAS старше Солнца? Раскрыта новая тайна «корабля пришельцев»

Астрономы получили новые данные о происхождении межзвездной кометы 3I/ATLAS — самого яркого объекта такого типа из когда-либо замеченных, сообщает Европейская южная обсерватория (ESO). Исследование опубликовано в Nature Astronomy.

Комету изучили с помощью телескопа ESO VLT в Чили. Группа под руководством Сирьель Опитом из Эдинбургского университета, а также Жана Манфруа и Дамьена Ютсемекерса из Льежского университета впервые для подобного объекта измерила соотношение изотопов углерода и азота в молекулах цианида вокруг кометы.

Эти «химические отпечатки» помогают понять, в каких условиях сформировалось небесное тело. Оказалось, что у 3I/ATLAS необычно высокие изотопные показатели. Соавтор работы Аравинд Кришнакумар отметил, что этим комета заметно отличается от комет Солнечной системы.

По версии ученых, 3I/ATLAS могла появиться на окраинах старой звездной системы с низким содержанием тяжелых элементов. Такие звезды считаются древними, потому что сформировались, когда Вселенная была химически беднее.

Другие наблюдения, включая данные телескопа James Webb, также указывают на необычный состав объекта и повышенное содержание дейтерия. В итоге исследователи предполагают, что 3I/ATLAS может быть более чем вдвое старше Солнца.

Теперь комета удаляется от Солнца и тускнеет, поэтому наблюдать ее становится сложнее. В будущем похожие объекты поможет изучать строящийся телескоп ESO Extremely Large Telescope.

Ранее комету 3I/ATLAS обсуждали в астрономических кругах и интернете. Многие сходились в мысли, что это мог быть «корабль пришельцев» или «колыбель межзвездной жизни».