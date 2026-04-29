Миллиард за коттедж: кто скупает элитное жилье в Подмосковье, и почему эксперты не верят в «бум» продаж

Рынок элитной загородной недвижимости Московской области оценивается в 954 млрд рублей, а коттеджи на Рублево-Успенском направлении достигают 1,13 млрд рублей, сообщили аналитики NF Group. Однако корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» выяснил у профессиональных участников рынка, что цифры из отчета не отражают реальную картину. По словам основателя и почетного члена Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, разница между ценой предложения и реальной сделкой может достигать 30% и более, а рынок загородной недвижимости находится в глубоком кризисе. Но все-таки есть и те, кто покупает элитные коттеджи недалеко от столицы по особой системе.

«Два года провала»: риелторы бьют тревогу

По словам Апрелева, сейчас на рынке полно земли, но никому она не нужна. Для застройки поселков нет покупателей.

«Два года проваленный рынок продаж загородного жилья», — констатировал он.

Как уточнил специалист, предложение рекордное, а сделок нет. Срок экспозиции объектов достигает 18–24 месяцев. И здесь кроется главная методологическая ошибка тех, кто верит в «бум».

«Если мы говорим о публичных базах агрегаторов, это цены предложения, а реальных цен сделок они не знают. Я не наблюдаю роста цен на землю», — подчеркнул эксперт.

Как добавил Апрелев, любой объект в городе уже может приносить доход, а в землю нужно вложить еще в 2-5 раз больше, чтобы создать актив. При высокой ключевой ставке проектное финансирование становится неподъемным, считает он.

«За последние два года начато крайне мало новых объектов. Посмотрите, как мало таких объектов на рынок выведено, если они не имели 5-10-летнюю историю подготовки», — добавил эксперт.

Его вердикт жесткий: рынок загородной недвижимости сегодня в глубоком кризисе.

Фото: [ istockphoto.com/onurdongel ]

Миллиард за дом — только за кэш: взгляд изнутри

При этом нельзя отрицать, что покупатель на элитные коттеджи в Московской области все-таки находится, хотя спрос на объекты от 700 млн рублей и выше — штучный.

«Я не могу определить категорию этих людей, это будет некорректно с моей стороны. Но, как правило, это единичные люди, которые общаются в одном кругу. На дорогую недвижимость Подмосковья все чаще приезжают покупатели из стран СНГ, в частности, из Казахстана», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» риелтор REMAX Олег Бендриков.

По его словам, элитная недвижимость в Подмосковье начинается от 200 млн рублей и заканчивается несколькими миллиардами.

«Она в ипотеку не приобретается. Она приобретается всегда за наличные, 99%. Рынок элитной недвижимости не реагирует на ипотечные ставки, он может реагировать на курсы валют. А в последнее время курс валют плюс-минус держится», — заключил Бендриков.

Исследование красиво рисует рынок элитной загородной недвижимости. Но профессиональные участники видят две реальности: с одной стороны — штучные сделки за кэш для единичных покупателей, с другой — глубокий кризис рынка земли, цены на которую завышены колоссально, а реальных сделок нет уже два года.