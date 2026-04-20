Эти три решения в ремонте поднимут цену квартиры на 10–15%: советы инженера

Грамотный ремонт может поднять цену квартиры на 10–15%. Сильнее всего на стоимость влияют три вещи — законно объединенная кухня‑гостиная вместо «зажатой» кухни, продуманное современное освещение и удобные системы хранения вроде гардеробной и встроенных шкафов до потолка. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал инженер‑строитель, специалист по внутренней отделке Сергей Мельников.

По его словам, покупатели сегодня охотнее берут квартиры с большим общим пространством.

«Если убрать лишние перегородки и сделать законную кухню‑гостиную, квартира визуально „вырастает“, и такой объект реально можно продать на 10% дороже, чем аналог без перепланировки», — объяснил Мельников.

По словам эксперта, важен именно легальный подход: самовольные сносы стен и переносы «мокрых зон» могут наоборот отпугнуть покупателей и вызвать проблемы при сделке.

Второй ключевой фактор — свет. Как уточнил специалист, один плафон по центру комнаты сразу выдает дешевый ремонт.

«Трековые системы, отдельный свет над рабочей зоной кухни, мягкая подсветка в гостиной и у изголовья кровати стоят относительно недорого, но по ощущениям делают квартиру на класс выше», — подчеркнул инженер.

Третья доработка касается хранения.

«Когда человек заходит и видит не три случайных шкафа, а нормальную гардеробную и встроенные шкафы до потолка, у него сразу складывается ощущение продуманного жилья. Люди готовы переплатить за то, чтобы не думать потом, куда девать вещи», — акцентировал Мельников.

Эксперт подчеркнул, что дороже всего оцениваются не золотые краны и модная плитка, а функциональные решения. Красивые, но бесполезные опции редко отбиваются. А вот легальная перепланировка, хороший свет и системы хранения почти всегда возвращаются рублем при продаже или сдаче квартиры.

