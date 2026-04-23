Китайцы начали массово снимать жилье в Подмосковье: в чем дело

В Московской области заметно вырос спрос на аренду квартир со стороны иностранцев, прежде всего граждан Китая и Ирана. Именно они сегодня чаще всего выходят на рынок как наниматели: китайцы в основном приезжают на работу, иранцы — учиться, в том числе на медицинских факультетах. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала риелтор Татьяна Матвеева.

По словам эксперта, массовых запросов на покупку квартир от граждан КНР в Московской области пока не было, зато в сегменте аренды они уже стали заметной группой.

«Китайцы в Подмосковье в основном не покупают, а арендуют жилье. Они приезжали работать и старались снимать квартиры на длительный срок», — отметила риелтор.

По ее словам, выбор области вместо Москвы объясняется совокупностью факторов. Во многих подмосковных городах размещены производства, логистические центры, склады и сервисные компании, где трудятся приезжие специалисты. При этом арендные ставки ниже московских, а транспортная доступность благодаря МЦД и электричкам позволяет ежедневно добираться до столицы.

Отдельный пласт спроса формируют граждане Ирана.

«Из Ирана очень много студентов, которые учатся на медицинском», — подчеркнула Матвеева.

Она уточнила, что для самих нанимателей важны понятные условия и готовое к проживанию жилье: меблированные квартиры, наличие техники и хороший интернет. Большинство контрактов с китайскими и иранскими арендаторами, по словам риелтора, заключаются как минимум на год, что выгодно и собственникам, и агентствам.

Эксперт отмечает, что приток иностранцев в Подмосковье в ближайшие годы вряд ли перерастет в массовые покупки недвижимости, но уже сейчас формирует стабильный сегмент спроса на долгосрочную аренду.

Ранее инженер назвал три решения в ремонте, которые поднимут цену квартиры на 10–15%.