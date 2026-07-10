Мята не просто пахнет свежестью: как она может помочь кишечнику, дыханию и нервам

Мяту часто воспринимают как украшение для напитка или вкус зубной пасты, но у этого растения есть и более серьезные свойства, пишет Daily Mail. Диетолог Никола Ладлам-Рейн отмечает, что мята помогает добавить блюдам свежести почти без калорий, соли и сахара.

В мяте есть витамин A, витамин C, небольшие количества фолата и B6, а также растительные соединения с антиоксидантными свойствами. При этом рассчитывать на нее как на главный источник витаминов не стоит: обычно люди едят слишком мало листьев, чтобы получить большую дозу полезных веществ.

Самая изученная область полезных свойств мяты — влияние на пищеварение. Ментол, особенно содержащийся в перечной мяте, может расслаблять гладкую мускулатуру кишечника и уменьшать спазмы. Обзор исследований 2018 года показал, что масло перечной мяты облегчало симптомы синдрома раздраженного кишечника. Но речь шла именно о концентрированном масле, а не о нескольких листьях в чае.

Мята, конечно же, связана со свежим дыханием. Некоторые исследования указывают, что эфирные масла мяты могут снижать количество бактерий, связанных с неприятным запахом изо рта и болезнями десен. Свежие листья мяты стимулируют слюноотделение и не содержат сахара, в отличие от многих конфет.

Однако мята подходит не всем. При рефлюксе она может усиливать изжогу, а концентрированные капсулы с маслом лучше принимать только после консультации со специалистом.