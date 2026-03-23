Молния охотится за ним: мужчина пережил четыре удара и рассказал, как это разрушило его жизнь

Американец Гэри Рейнольдс пережил четыре удара молнии и рассказал о тяжелых последствиях для здоровья и психики, пишет Daily Mail. По его словам, после первого инцидента он стал «другим человеком внутри» и до сих пор страдает от последствий.

Первый удар произошел в 2007 году, когда он находился у дома. После этого мужчина месяцами не мог встать с постели из-за сильной боли, а позже столкнулся с проблемами концентрации и выполнения простых действий.

«Снаружи ты тот же, но внутри ты уже другой человек. Это очень непонятное ощущение», — рассказал он.

Вскоре Рейнольдс получил диагноз ПТСР, а через 11 месяцев молния ударила его снова. Состояние ухудшилось: появились головокружение, слабость и проблемы с координацией, что повлияло на работу и личную жизнь.

Позже он пережил еще два удара — в 2016 и 2022 годах. «Будто молния ищет или даже преследует меня», — признался мужчина.

Эксперты отмечают, что последствия ударов молнии могут быть разными — от ожогов и повреждений нервов до психологических травм. В редких случаях пострадавшие сообщают и о неожиданных изменениях в организме.