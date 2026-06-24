Мозг лишается глубокой перезагрузки: какая стадия сна связана с риском деменции

Сокращение фазы глубокого сна после 60 лет может быть связано с повышенным риском деменции. Как пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале JAMA Neurology, потеря всего одного процентного пункта медленного сна в год сопровождалась ростом риска заболевания на 27%.

Медленный, или глубокий, сон наступает на третьей стадии примерно 90-минутного цикла и обычно длится 20–40 минут. В это время замедляются мозговые волны и сердцебиение, снижается давление, а организм восстанавливает мышцы, кости и иммунную систему.

Команда нейробиолога Университета Монаша Мэттью Пейса изучила данные 346 участников старше 60 лет. Каждый дважды проходил ночное исследование сна с промежутком около пяти лет, после чего за их здоровьем наблюдали до 17 лет. За это время деменцию выявили у 52 человек.

Риск болезни Альцгеймера при ежегодном снижении доли глубокого сна на один процентный пункт оказался выше на 32%. Особенно быстро эта стадия сокращалась в возрасте от 75 до 80 лет.

Ученые предполагают, что фаза глубокого сна помогает мозгу избавляться от отходов обмена веществ, включая белки, связанные с болезнью Альцгеймера.

Однако исследование было наблюдательным и не доказывает, что нехватка глубокого сна сама по себе вызывает деменцию. Возможна и обратная связь: ранние изменения в мозге могут ухудшать качество сна.