Более 6,6 тыс. молодых медработников получают ежемесячную доплату в Подмосковье

В Подмосковье ежемесячную доплату получают свыше 6,6 тыс. молодых медиков, в том числе почти 2,9 тыс. врачей и свыше 3,7 тыс. работников среднего медперсонала. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«За год количество получателей выплаты увеличилось на 1,1 тыс. человек», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Размер доплаты для врачей составляет ₽15 тыс., для среднего медицинского персонала — ₽7 тыс. Оформить меру поддержки можно при трудоустройстве на полную ставку в течение года после окончания учебного заведения.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в Ногинске, где открылось детское отделение.