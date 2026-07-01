«Время собирать камни»: стало известно о последнем напутствии Добровольской сыну

23-летний сын покойной актрисы Евгении Добровольской и актера Ярослава Бойко впервые откровенно рассказал о последних днях жизни матери и о том, как он пережил ее уход, сообщает Teleprogramma.org.

Добровольская умерла в 2025 году в возрасте 60 лет от рака желудка. Болезнь прогрессировала быстро, и Ян понял, что мать уходит, когда разговаривал с ней по видеосвязи.

Молодой человек рассказал, что накануне спросил маму: «Как мне быть без тебя?». На это Евгения ответила: «Время собирать камни». Сын истолковал эти слова как напутствие сохранять память о ней и двигаться дальше, несмотря на боль.

После смерти матери Ян пережил тяжелую депрессию. Он замкнулся в себе и не хотел ни с кем общаться. Однако он справился с этим состоянием самостоятельно, без помощи психологов. Сейчас его отношения с близкими налажены, и он постепенно возвращается к нормальной жизни.

Ян Добровольский родился в 2002 году. Евгения скрывала беременность от родителей и воспитывала сына одна. Бойко признал сына, но в воспитании участия не принимал.

Когда Ян узнал о диагнозе матери, он вернулся в Москву из Словакии, где учился. Он был рядом с ней в больнице и продолжал навещать ее на каникулах. После смерти матери Ян поступил в Российский экономический университет (РЭУ) имени Плеханова.

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