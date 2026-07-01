Не оставляйте детей в машине: московские власти бьют тревогу из-за жары

Власти Москвы предупредили об опасности оставления детей в автомобилях в жаркую погоду и призвали водителей не делать этого даже на короткое время. В Дептрансе Москвы пояснили, что в жару температура в салоне может достичь критических значений и создать реальную угрозу для жизни ребенка, сообщил rosbalt.ru.

В столичном департаменте транспорта привели статистику: с начала текущего года инспекторы МАДИ и работники «Московского паркинга» зафиксировали три эпизода, когда несовершеннолетние оставались без присмотра в припаркованных авто. К счастью, в каждом случае серьезных последствий удалось избежать. Тем не менее в ведомстве настаивают: даже единичные подобные факты не должны усыплять бдительность взрослых — риски для здоровья и жизни детей колоссальны.

Эксперты акцентируют: в знойную погоду воздух в салоне автомобиля нагревается до критических отметок за считанные минуты, а дефицит кислорода может привести к необратимым последствиям. Опасность усугубляется, если транспорт припаркован с нарушениями — в такой машине может врезаться другое авто. Не стоит забывать и о психологической травме: оставшись в одиночестве в замкнутом пространстве, ребенок испытывает сильнейший стресс и панику.

Трагическим напоминанием служит случай, произошедший 22 июня в Кузбассе. Женщина заперла сына в автомобиле — мальчик получил тепловой удар и впал в кому. Спасти ребенка не удалось. В отношении матери возбуждены уголовные дела. Городские власти вновь призывают водителей не оставлять детей без присмотра в машинах, особенно в жаркую погоду, — цена беспечности может оказаться слишком высокой.

Ранее сообщалось, что россиянка в наушниках вышла на красный и не обернулась.