В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства Московской области на июль

В Подмосковье утвердили график приема жителей в приемной правительства Московской области на июль 2026 года. Также были утверждены графики приема жителей в общественных приемных исполнительных органов области и приема адвокатами областной коллегии адвокатов.

К примеру, 9 июля с 10:00 прием будет вести министр образования Московской области Ингрид Пильдес, а 29 июля с 10:00 — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Полный график приема граждан в приемной правительства Подмосковья представлен здесь. С графиком приема в общественных приемных исполнительных органов региона можно ознакомиться по этой ссылке. График приема граждан адвокатами доступен на этом сайте.