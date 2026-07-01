Почти 200 участков земли под жилищное строительство выявили в Подмосковье с начала года

В Подмосковье за первые шесть месяцев 2026 года выявили почти 200 земельных участков под жилищное строительство. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Так, было выявлено 190 участков земли. Их общая площадь составляет более 3,6 тыс. га. На этой земле можно строить многоквартирные и частные жилые дома.

Участки для жилищного строительства выявляют в рамках проекта «Земля для стройки», который стартовал в 2020 году. В общей сложности в области выявили более 14 тыс. га земли. Их них в оборот вовлекли свыше 5,6 тыс. га. Под ИЖС выделили 173 участка площадью 8,4 тыс га, под МКД — 81 участок площадью 291 га.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Подольске поздравил новоселов, переезжающих из аварийных домов в новостройку.