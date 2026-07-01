Травма 11 сентября могла ускорить старение в Америке: ученые нашли изменения у жителей

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) может быть связано с ускоренным биологическим старением сердца, почек, печени и легких. Такие изменения обнаружили у участников ликвидации последствий терактов 11 сентября 2001 года, пишет Fox News со ссылкой на исследование Нью-Йоркского университета в Стони-Бруке в журнале Nature Communications.

Ученые изучили образцы крови 393 спасателей и других работников Всемирного торгового центра примерно через 18 лет после трагедии. У 232 человек было диагностировано ПТСР, у 161 — нет.

Между группами выявили различия в 114 белках и семи метаболитах. Изменения затрагивали иммунную систему, энергетический обмен, восстановление клеток, защиту от повреждений и работу мозга.

Руководитель исследования Бенджамин Люфт отметил, что длительное ПТСР следует рассматривать не только как психическое расстройство, но и как состояние, способное влиять на весь организм. Это может частично объяснять повышенный риск болезней сердца и легких, когнитивного снижения и других возрастных нарушений.

Однако исследование показывает лишь связь, а не прямую причину. Все измерения проводились в один момент, а участники подвергались не только травмирующему психологическому воздействию, но и влиянию токсичных веществ и пыли. Кроме того, женщины составляли лишь 10% выборки.

Авторы планируют выяснить, могут ли обнаруженные показатели заранее предупреждать о развитии хронических заболеваний.