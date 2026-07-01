Деньги под процент: как проверить МФО и не остаться обманутым

Прежде чем подписывать договор с микрофинансовой организацией, необходимо убедиться в ее надежности. Специалисты Финансы Mail рекомендуют провести проверку по четырем ключевым параметрам.

Первый шаг — реестр ЦБ РФ

Убедитесь, что компания официально зарегистрирована и внесена в государственный реестр МФО. Этот перечень опубликован на официальном сайте Банка России. Согласно части 2 статьи 5 Закона № 151-ФЗ, юридическое лицо приобретает статус МФО с даты внесения в реестр и утрачивает его при исключении из перечня.

Второй шаг — членство в СРО

Проверьте, состоит ли организация в одной из официально зарегистрированных саморегулируемых организаций. Реестры участников СРО обычно размещены на сайтах самих объединений.

Третий шаг — изучение договора

Внимательно прочитайте все пункты соглашения, включая условия, напечатанные мелким шрифтом. У добросовестной компании все параметры займа прозрачны: полная стоимость, порядок досрочного погашения, размер штрафов за просрочку и другие важные детали.

Четвертый шаг — отзывы клиентов

Изучите мнение граждан, которые уже воспользовались услугами этой организации, на независимых интернет-площадках. Обратите внимание на то, как МФО реагирует на негативные комментарии: игнорирует их или пытается решить проблему. Это поможет составить объективное представление о надежности компании.

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