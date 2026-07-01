В Люберцах и Котельниках восстановили более 80% электроснабжения

Энергетики продолжают устранять последствия технологического нарушения на подстанции. Электроснабжение уже вернули большей части потребителей. Об этом сообщают Россети Московской области.

Большая часть абонентов уже подключена

Специалисты компании «Россети Московский регион» восстановили электроснабжение более чем у 80% потребителей, которые ранее остались без света в городских округах Люберцы и Котельники из-за технологического нарушения на подстанции. Полностью подача электроэнергии уже возобновлена в поселках Красково и Малаховка.

Аварийные работы продолжаются

В настоящее время энергетики продолжают оперативные работы, чтобы полностью восстановить электроснабжение в нескольких населенных пунктах, где еще сохраняются ограничения. Для ускорения восстановительных мероприятий специалисты используют резервные схемы электроснабжения.

К восстановлению привлечены десятки специалистов

В ликвидации последствий технологического нарушения задействованы 20 аварийных бригад компании. На месте работают 68 энергетиков и 20 единиц специальной техники. Кроме того, для временного обеспечения жителей электроэнергией направлены 60 резервных источников электроснабжения. Энергетики продолжают работы до полного восстановления подачи электричества всем оставшимся потребителям.