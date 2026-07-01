Более 140 тыс. человек воспользовались онлайн-услугами по земле и имуществу в Подмосковье за полгода. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Так, за шесть месяцев было зарегистрировано 140,6 тыс. электронных обращений. Из них 34,9 тыс. были связаны с предварительным согласованием предоставления земли. Еще 27,1 тыс. заявлений подали на перераспределение земли. Кроме того, 16,8 тыс. человек обратились за услугой по предоставлению участков в аренду или собственность без торгов.

В июне в Подмосковье оптимизировали процедуру подачи извещения о продаже участков сельхозназначения. Теперь при заполнении заявления на РГПУ работает интеллектуальный сервис «Предзаполнение полей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по переводу муниципальных соцуслуг в цифру.