Один кредит на семью: как работает льготная ипотека в 2026 году

Условия льготной ипотечной программы для семей претерпели корректировки. Финансы Mail разбирались , кто в 2026 году вправе рассчитывать на такой кредит, каков минимальный взнос и предельная сумма займа.

Какие поправки вступили в силу с 1 февраля 2026 года

Срок действия программы, согласно указу главы государства Владимира Путина, продлен до конца 2030 года.

На получение льготного кредита могут рассчитывать:

родители, у которых есть хотя бы один ребенок младше семи лет;

семьи, воспитывающие ребенка-инвалида;

родители двух и более детей до 18 лет, если они проживают в городах с населением до 50 тысяч человек;

семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми из регионов с низкими темпами жилищного строительства или территорий, которые участвуют в индивидуальных программах развития.

Важное ограничение: воспользоваться программой разрешается лишь единожды. Принимаются во внимание и ранее оформленные льготные займы. С 1 февраля 2026 года действует дополнительное требование: на одну семью оформляется только один льготный кредит. То есть подать заявку может лишь один из супругов, а второй должен выступить созаемщиком.

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