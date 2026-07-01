Один кредит на семью: как работает льготная ипотека в 2026 году
Семейную ипотеку продлили до 2030 года с новыми правилами с 1 февраля
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Условия льготной ипотечной программы для семей претерпели корректировки. Финансы Mail разбирались, кто в 2026 году вправе рассчитывать на такой кредит, каков минимальный взнос и предельная сумма займа.
Какие поправки вступили в силу с 1 февраля 2026 года
Срок действия программы, согласно указу главы государства Владимира Путина, продлен до конца 2030 года.
На получение льготного кредита могут рассчитывать:
- родители, у которых есть хотя бы один ребенок младше семи лет;
- семьи, воспитывающие ребенка-инвалида;
- родители двух и более детей до 18 лет, если они проживают в городах с населением до 50 тысяч человек;
- семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми из регионов с низкими темпами жилищного строительства или территорий, которые участвуют в индивидуальных программах развития.
Важное ограничение: воспользоваться программой разрешается лишь единожды. Принимаются во внимание и ранее оформленные льготные займы. С 1 февраля 2026 года действует дополнительное требование: на одну семью оформляется только один льготный кредит. То есть подать заявку может лишь один из супругов, а второй должен выступить созаемщиком.
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