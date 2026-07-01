Неожиданный разворот: российская валюта резко пошла вверх после снижения

По состоянию на 10:35 по московскому времени курс китайского юаня на Мосбирже снизился на 1,16%, опустившись до отметки ₽11,484. Официальные курсы Центробанка, установленные на этот день, составили: юань — ₽11,4932, доллар США — ₽78,2696, евро — ₽89,2743.

Как отмечает издание, скачок рубля совпал по времени с публикацией регулятором «Резюме обсуждения ключевой ставки». В этом документе, по информации Финансов Mail, Центробанк допустил возможность сохранения более жесткой денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе. Такой сигнал со стороны регулятора, как правило, оказывает поддержку национальной валюте.

По данным издания, на заседании 19 июня совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых. Это решение стало неожиданным для рынка: большинство аналитиков прогнозировали более привычное снижение на 50 б. п. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что регулятор рассматривал три сценария — сохранение ставки на уровне 14,5%, ее понижение до 14,25% или до 14%, и по каждому из вариантов были убедительные аргументы. Текущая динамика курса, по мнению экспертов, отражает реакцию рынка на сигналы регулятора.

Ранее сообщалось, что экономист Колташов раскритиковал предложение Грефа о снижении ставки ЦБ.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.