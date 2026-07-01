Раскрыта причина смерти сыгравшей в «Звонке» актрисы Дэйви Чейз

Основной причиной смерти 33-летней американской актрисы Дэйви Чейз, прославившейся ролью в фильме «Звонок», стал СПИД, сообщает Page Six. Дополнительным осложняющим фактором стала хроническая полинаркомания, которая долгие годы подрывала здоровье актрисы и ослабила ее иммунную систему.

Отмечается, что в начале июня Чейз экстренно госпитализировали в больницу Лос-Анджелеса в крайне тяжелом состоянии. Ее вес составлял всего 34 кг. Врачи диагностировали у актрисы менингит и заражение крови, которые спровоцировали сепсис и системный отказ внутренних органов. Спасти Дэйви не удалось.

Бойфренд Чейз Рой Эрнандес, который ранее открыл сбор средств на лечение, сообщил, что она умерла от менингита и сепсиса. Однако семья и близкие актрисы заявили, что не знают этого мужчину. В итоге тело Дэйви было передано официальным представителям, а не Эрнандесу.

Карьера Чейз началась в детстве. В 2002-м году она исполнила роль Самары Морган в фильме ужасов «Звонок». За эту работу она получила награду MTV Movie Award в номинации «Лучший злодей». В том же году актриса подарила свой голос главной героине мультфильма «Лило и Стич» — девочке по имени Лило, а позже озвучивала этот же персонаж в одноименном мультсериале.

Несмотря на ранний успех, последние годы жизни Чейз провела в борьбе с зависимостями и финансовыми трудностями, оказавшись на дне.

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