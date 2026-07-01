Алла Пугачева завершила карьеру из-за проблем со здоровьем

77-летняя народная артистка СССР Алла Пугачева приняла решение завершить свою творческую карьеру, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал Mash. Этому предшествовали серьезные проблемы со здоровьем.

По информации источника, за последнее время Примадонна перенесла две сложные операции на сердце. Врачи рекомендовали ей полностью отказаться от нагрузок и сосредоточиться на восстановлении организма.

Отмечается, что около полугода назад Пугачева проходила лечение в одной из европейских клиник. Однако операция ослабила ее организм. Артистка стала жаловаться на одышку и боли в груди, которые возникали даже при незначительных усилиях. Врачи предупредили, что любая значительная нагрузка может привести к серьезным осложнениям.

Из-за состояния здоровья Алла Борисовна вынуждена была отклонить несколько крупных предложений о концертах. Среди них — выступления в Таиланде с гонораром около $2 млн и частное мероприятие за $500 тысяч. Медики настаивают на том, что певице необходимо беречь силы и не рисковать здоровьем.

Стоит отметить, что проблемы с сердцем беспокоили Пугачеву на протяжении многих лет. В 2006, 2008 и 2010 годах ей уже проводили операции по восстановлению кровотока и установке специальных стентов, которые поддерживают нормальную работу сердечно-сосудистой системы.

Ранее балерина Анастасия Волочкова вступилась за Аллу Пугачева после ее видеообращения к онкобольным детям.