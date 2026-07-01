К восьми годам колонии приговорили водителя, насмерть сбившего женщину в Сергиевом Посаде

Сергиево-Посадский городской суд вынес приговор 27-летнему водителю, который насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

ДТП произошло вечером 18 ноября 2025 года. Мужчина за рулем иномарки следовал по проспекту Красной Армии. В пути он превысил скорость, проехал на красный сигнал светофора и сбил женщину-пешехода.

От полученных травм 45-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Водитель после ДТП скрылся.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима, лишил его права в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, а также конфисковал машину в доход государства.

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