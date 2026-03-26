«Мушки» перед глазами — тревожный сигнал? Ученые предупредили о риске потери зрения

Появление «мушек» перед глазами, которые часто считают безобидным явлением, может сигнализировать о серьезной проблеме — отслоении сетчатки, сообщает издание Daily Mail. В таком случае без срочного лечения возможна потеря зрения.

Нидерландское исследование показало, что при внезапном появлении «мушек», особенно вместе со вспышками света, риск повреждения сетчатки возрастает. Среди пациентов с обоими симптомами вероятность разрыва или отслоения достигала 8,4%.

«Внезапные изменения зрения требуют немедленного обследования», — отмечают исследователи.

Отслоение сетчатки возникает, когда она отделяется от задней части глаза. Это состояние требует срочного вмешательства — операции или лазерного лечения в течение 24–48 часов.

Дополнительные признаки включают вспышки света и темные «занавесы» в поле зрения.

При этом специалисты подчеркивают: большинство случаев «мушек» не опасны и связаны с возрастными изменениями. Однако при резком появлении симптомов важно срочно обратиться к врачу.