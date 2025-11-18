Надвигается последняя магнитная буря ноября: к чему готовиться

Последняя в ноябре мощная магнитная буря накроет Землю в конце месяца. Когда это произойдет и насколько сильными будут геомагнитные возмущения — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Первые изменения в магнитосфере начнутся вечером в воскресенье, 23 ноября. Уровень бури поднимется до четвертого (малая буря) и продержится в течение двух суток — до вечера вторника, 25 ноября. После чего уровень возмущений магнитосферы поднимется до пятого (умеренная буря). Эти показатели будут сохранятся также в течение суток — до вечера четверга, 27 ноября.

Весь день 28 ноября уровень магнитной бури вернется к четвертому. С вечера пятницы, 28 ноября, до вечера субботы, 29 ноября, возмущения снизятся до третьего уровня (слабая буря), но следующие сутки уровень магнитной бури вновь поднимется до четвертого.

Для людей, особенно метеочувствительных, магнитные бури связаны с ухудшением самочувствия. Головные боли, скачки артериального давления, нарушения сна, раздражительность — далеко не полный перечень возможных симптомов. Кроме того, в период магнитных бурь возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивается количество обращений к врачам.

