Аккуратнее с деньгами: чего категорически нельзя делать в новолуние 20 ноября

Новолуние — время мощной перезагрузки, начало нового лунного цикла. Ближайшая ночь полной Луны ожидается 20 ноября. Что ни в коем случае нельзя делать в этот день, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Майя Королева.

По словам эксперта, в первую очередь нужно забыть о принятии каких-либо важный решений и начале масштабных проектов.

«Энергия Луны находится на нуле, а значит, ваша концентрация и способность к анализу снижены. Велика вероятность ошибок и провалов. Избегайте финансовых операций, особенно крупных инвестиций и кредитов. Финансовая интуиция в этот день крайне слаба. Не вступайте в конфликты и споры. Новолуние — период повышенной эмоциональности, и любая ссора может перерасти в серьезную вражду», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Очень важно в это время отказаться от переедания и употребления алкоголя, так как пищеварительная система, продолжила она, особенно уязвима.

«Не поддавайтесь негативным мыслям и унынию. Сосредоточьтесь на позитивных намерениях и планах на будущее. Не начинайте новых серьезных отношений. Энергия для их развития будет недостаточной. Новолуние идеально подходит для планирования, мечтаний и визуализации желаемого будущего. Подведите итоги прошлого лунного цикла, отпустите обиды и неудачи», — заключила Королева.

