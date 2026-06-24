Блогер с цветами напугал до потери равновесия: Анна Седокова неожиданно упала на сцене

Во время исполнения хита к певице на сцену поднялся молодой человек с большим букетом цветов. Им оказался популярный блогер Кирилл Малышев. Увидев его, Седокова начала пятиться назад, словно испугавшись, и в итоге упала на пол. При этом она ни на секунду не прервала песню, продолжая петь даже лежа.

Позже организаторы концерта признались, что падение было постановочным. Однако выглядело оно настолько натурально, что многие зрители искренне поверили в случайность. Пользователи Сети, увидев ролик, с юмором отреагировали на произошедшее. Некоторые отметили, что такой неожиданный перформанс только добавил шоу зрелищности.

Ранее адвокат покойного Яниса Тиммы обвинила Анну Седокову в лицемерии.