В лесах Подмосковья с начала года убрали более 2,8 тыс. аварийных деревьев

В подмосковных лесах в рамках государственного задания на 2026 год убрали более 2,8 тыс. аварийных деревьев. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Работы ведутся во всех филиалах ГАУ МО «Мособллес» на основании обращений жителей, а также по результатам плановых лесопатологических обследований.

Активнее всего рубка и уборка деревьев ведется в Истринском, Волоколамском, Клинском, Дмитровском и Бородинском лесничествах.

В этом году в регионе планируется провести работы более чем на 6,5 тыс. га леса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году для лесничеств региона закупят более 120 единиц специализированной техники.