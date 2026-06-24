Демонтаж аварийного дома 1958 года постройки стартовал в Старой Купавне

Аварийный дом на улице Чапаева начали сносить в Старой Купавне Богородского округа. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Здание было построено в 1958 году. Это двухэтажный кирпичный дом, площадь которого составляет около 395 кв. м.

Объект был признан аварийным, и его жильцы из 8 квартир были расселены. После этого здание включили в перечень для ликвидации. Демонтаж планируется завершить до конца июня.

В общей сложности в округе выявили 360 недостроев. Из них привели в соответствие, достроили или снесли 236.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе за 5 лет из аварийного жилья переселили 36 тыс. человек.