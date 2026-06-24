Корвалол с энергетиком: врач предупредил, что трендовый коктейль может привести к аритмии и поражению печени

Смеси из корвалола и энергетических напитков, которые набирают популярность среди подростков, могут нанести серьезный урон здоровью. Врач общей практики Денис Прокофьев предупредил о последствиях интернет-издание «Абзац».

Специалист напомнил, что корвалол является седативным препаратом, воздействующим на центральную нервную систему. В комбинации с другими жидкостями его действие усиливается почти в четыре раза, что представляет особую опасность для детей и подростков, чья нервная система еще находится в стадии формирования. Врач подчеркнул, что препарат нельзя считать безобидным: его прием должен проходить под наблюдением специалиста.

Злоупотребление таким коктейлем, по мнению эксперта, неизбежно приведет к токсическому поражению нервной системы, нарушению функций печени и может спровоцировать сердечно-сосудистые осложнения, включая брадикардию, сбои сердечного ритма и развитие опасных для жизни аритмий.

«Также седативная реакция, которую вызывает корвалол, может привести к нарушению сна, развитию депрессии, различных суицидальных стрессов и таких ситуаций, которые могут привести к летальным последствиям», – отметил Прокофьев, подчеркнув, что препарат нельзя считать безобидным и его прием должен контролировать врач.

По информации издания, ранее в телеграм-канале «SHOT Проверка» появилась информация о том, что среди российских школьников широкое распространение получили коктейли с корвалолом — подростки смешивают лекарство с разными напитками в поисках новых ощущений.

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