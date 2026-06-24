Дзюник оправдал похождения Диброва

Продюсер Леонид Дзюник прокомментировал инцидент с Дмитрием Дибровым в ночном клубе Москвы. В интервью Teleprogramma.org он отметил , что Дибров давно потерял статус солидного телеведущего.

По словам продюсера, каждый мужчина в душе остается 18-летним юношей, и Дибров не стал исключением: он всегда вел безалаберный образ жизни и вряд ли изменится. Более того, считает Дзюник, Дмитрий чувствует себя брошенным после громкого развода с Полиной Дибровой, поэтому такое поведение не является удивительным.

«Предлагать человеку, который вел безалаберный, безобразный образ жизни, потому что уже давно понятно, что из себя представляет господин Дибров, что-то другое, несерьезно. Запереться у себя в особняке и вести здоровый образ жизни — ну это не Дибров», — сказал он.

Напомним, в понедельник, 22 июня, Дибров, отдыхая в одном из московским клубов, пригласил к себе в особняк на Рублевке одну из посетительниц. Та предложила взять с собой подругу. В какой-то момент Дибров потерял одну из девушек и, спускаясь по лестнице, упал. В результате падения он получил перелом руки.

Ранее сообщалось, что отказ Дмитрия Диброва от операции может привести к деформации руки.