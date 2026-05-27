Научный прорыв: почему на Западе свекольный сок признали лучшим средством от высокого давления

Свекольный сок может помочь снизить артериальное давление, пишет Parade со ссылкой на четырех кардиологических диетологов и исследования, опубликованные в научных журналах Frontiers in Physiology и Frontiers in Nutrition. Это не замена лекарствам, но как часть здорового образа жизни напиток может дать заметный эффект.

Главная причина — нитраты, которые содержатся в свекле. Организм превращает их в оксид азота, а он помогает расслаблять и расширять сосуды. Крови легче проходить по ним, и давление на стенки сосудов снижается. Диетолог Джулия Зампано из Кливлендской клиники объясняет, что именно поэтому свекольный сок может быть полезен для кровотока.

Есть и еще один плюс: в свекле содержится калий, который тоже связан с контролем давления. А сок дает более концентрированную дозу нитратов, чем обычная порция свеклы.

В одном клиническом испытании у участников после свекольного сока систолическое давление снижалось в среднем на 5,2 мм рт. ст. уже в течение 30 минут. Обзор семи исследований с участием 218 человек тоже показал среднее снижение примерно на 5 мм рт. ст.

При этом врачи напоминают: при гипертонии важны не только напитки. Стоит сокращать употребление соли, осторожнее относиться к спортивным напиткам и соленым овощным сокам, есть больше продуктов с калием, двигаться и обсуждать лечение с врачом. Свекольный сок может помочь, но давление лучше контролировать комплексно.