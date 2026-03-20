Названы три наиболее опасных вида рака, случаи которых стремительно учащаются

Как сообщает Daily Mail с ссылкой на Cancer Research UK, несмотря на общее снижение смертности от рака в Европе, сразу три его вида вызывают тревогу у экспертов.

По данным исследования, растет смертность от рака печени, матки, а также головы и шеи. Последний включает опухоли рта, горла и гортани и все чаще связан с вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Особенно настораживает рост среди молодых и людей среднего возраста. Среди симптомов — незаживающие язвы во рту, осиплость и уплотнения на шее.

Рак печени стал одним из самых быстро распространяющихся: смертность почти удвоилась за последние 20 лет. Эксперты связывают это со старением населения и нагрузкой на систему здравоохранения.

При этом общая картина остается позитивной: уровень смертности от рака снизился на 29% с 1989 года. Значительный прогресс достигнут благодаря вакцинации от ВПЧ и новым методам лечения.

Однако специалисты предупреждают: поздняя диагностика остается ключевой проблемой.

Дополнительную тревогу вызывает рост случаев рака кишечника среди людей младше 49 лет — риск увеличился примерно на 50%.

Эксперты подчеркивают: дальнейший прогресс зависит от раннего выявления, профилактики и развития новых методов терапии.