Не боятся даже шумных дорог: летающие ядовитые пауки захватывают США

Как сообщает Daily Mail, в США вновь распространяются ядовитые пауки Джоро, способные «летать» и достигать размеров человеческой ладони.

Этот вид родом из Восточной Азии уже замечен в ряде штатов — от Джорджии до Пенсильвании и Калифорнии. Весной ожидается новая волна: пауки вылупляются и разлетаются по окружающей местности с помощью паутины.

Самки особенно крупные — с ярко-желтым телом и полосами, они строят большие золотистые сети и иногда поедают самцов. При этом пауки удивительно хорошо приспосабливаются к городской среде, не реагируя на шум и вибрации.

«Их сети можно увидеть даже у оживленных дорог — и они прекрасно там выживают, поэтому неудивительно, что их ареал распространения постепенно расширяется», — прокомментировал исследователь Энди Дэвис.

Несмотря на устрашающий вид и наличие яда, ученые уверяют: угрозы для людей и домашних животных нет. «Нет ни смертельных случаев, ни серьезных укусов», — отметил эколог Хосе Рамирес-Гарофало.

Однако специалисты предупреждают: пауки являются инвазивным видом и могут вытеснять местные экосистемы.

Ожидается, что в ближайшее время Джоро могут распространиться еще дальше — вплоть до Канады.