Не игнорируйте это: врач назвал 3 самых опасных симптома, которые моментально насторожат вашего терапевта

Как сообщает The Mirror, врач Национальной системы здравоохранения Великобритании предупредил о трех «красных флагах», при которых нужно срочно обратиться за лечением.

По словам доктора Сураджа Кукадии, многие изменения в организме могут быть безобидными, но некоторые симптомы требуют обязательной проверки.

Первый сигнал — изменения родинки. «Изменение формы, размера или цвета чаще всего безвредно, но лучше перестраховаться», — отметил он. Такие признаки могут указывать на меланому (агрессивную злокачественную опухоль).

Второй — необъяснимая потеря веса. «Если вы быстро худеете без причины — это повод обратиться к врачу», — подчеркнул специалист. Это может быть связано с серьезными заболеваниями, включая рак и диабет.

Третий тревожный симптом — изменения в работе кишечника. «Если у вас появилась диарея, запоры или кровь в стуле — обязательно проверьтесь», — добавил он.

По данным NHS, подобные признаки могут быть связаны с раком кишечника, особенно если сохраняются более трех недель.

Врачи подчеркивают: ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение, поэтому игнорировать такие сигналы опасно.