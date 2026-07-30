Не спешите надевать новое: почему одежду из магазина лучше сначала постирать

Новую одежду лучше стирать перед первым ношением, пишет Southern Living. Эксперты признают: риск подхватить серьезную инфекцию от вещи из магазина или посылки крайне мал, но причин отправить покупку в машинку все равно хватает.

Первая проблема — красители. Профессор Карен Леонас из Университета штата Северная Каролина, специализирующаяся на технологиях текстильного производства, объясняет, что краска не всегда сразу надежно закрепляется на ткани. Если надеть такую вещь поверх или под другую одежду, пигмент может перейти на соседний материал и оставить пятна. Особенно осторожными стоит быть с яркими и темными вещами.

Вторая причина — химические вещества, которые используют при производстве и обработке ткани. По словам дерматолога Джейми Миллер из компании Vanderbilt Health, они чаще встречаются в синтетике вроде полиэстера и нейлона, но покрытия могут быть и на натуральных волокнах. У людей с чувствительной кожей это иногда вызывает зуд, сухость, сыпь и раздражение.

Третья причина — грязь и микробы. Одежда проходит длинную цепочку поставок, ее трогают на производстве, перевозят в контейнерах, раскладывают в магазинах и примеряют другие покупатели. На ткани могут оставаться бактерии, грибки, следы пыли и плесени.

Стирка перед ноской не делает вещь стерильной, но помогает убрать лишние красители, часть химических остатков и загрязнения.