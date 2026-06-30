В Московском областном медицинском колледже увеличили число бюджетных мест

Количество бюджетных мест выросло в Московском областном медицинском колледже. Если в 2025 году этот показатель составлял 3 тыс., то в текущем — 3,2 тыс.

«А всего за 5 лет число бюджетных мест выросло более, чем на 30%. Это позволит подготовить больше специалистов для наших больниц, поликлиник и скорой помощи», — сказал зампред областного правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Колледж является крупнейшим учреждением среднего медицинского образования в регионе. В нем обучаются более 8 тыс. студентов. Сейчас здесь стартовала приемная кампания. Подать документы можно лично или онлайн на сайте госуслуг.

Студенты колледжа с первого по четвертый курс могут заключить целевой договор на обучение. Это позволит им трудоустроиться сразу после окончания учебы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в колледжах региона будет доступно более 36 тыс. бюджетных мест.