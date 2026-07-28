Не вся готовая еда вредна: семь мифов и заблуждений о переработанных продуктах

Переработанные продукты не всегда автоматически вредны, пишет автор Нила Бродерик с кулинарного портала Tasting Table. Эксперты по питанию советуют смотреть не на громкие надписи на упаковке, а на состав, добавленный сахар, пищевую ценность и степень обработки.

Первый миф — что любая обработка опасна. Заморозка овощей, пастеризация молока, консервирование фасоли или мытая зелень в пакете тоже считаются обработкой. По словам директора по кулинарии в компании Hungryroot Джейсона Хайзелмана, важнее понять, насколько продукт «ушел» от своей исходной формы.

Второй миф — незнакомые названия ингредиентов всегда вредны. Аскорбиновая кислота — это витамин C, токоферолы — формы витамина E, а лецитин встречается в яйцах и сое. Лучше сначала разобраться, чем спешить бояться алфавита.

Третий миф — в переработанной еде нет пользы. Однако обогащенное витамином D молоко, растительные напитки с кальцием или мука с фолиевой кислотой могут закрывать реальные дефициты в организме человека.

«Но ведь еда может быть здоровой, только если самому ее приготовить»: вовсе не обязательно готовить все с нуля, а если не иметь опыта и напортачить с ингредиентами, можно сделать не менее вредно. К примеру, домашняя выпечка может содержать больше сахара и масла, чем магазинная. К тому же «без сахара» не всегда значит с искусственными подсластителями — сладость могут давать стевия, фруктоза или сами ингредиенты.

Замороженные овощи и фрукты часто сохраняют питательные вещества лучше, чем «свежие», которые долго ехали до магазина, — об этом тоже важно помнить. А знак «organic» на упаковке прежде всего говорит о способе выращивания, а не о пользе готового продукта, но часто такой маркетинг бывает убедительным. Все это говорит лишь о том, что во всем надо знать меру и не бросаться в крайности.