Лера Кудрявцева без семьи уехала из России

Телеведущая Лера Кудрявцева отправилась в Бахрейн. На этот раз она путешествует без мужа Игоря Макарова и дочери, сообщает WomanHit. Компанию ей составили двое мужчин.

Фото: [ соцсети ]

Лера поделилась с поклонниками видео из самолета, заинтриговав их. В ролике она рассказала, что в полете ей выдали пижамы, благодаря чему путешествие прошло очень комфортно. Кормили, по ее словам, тоже вкусно.

«Поесть я люблю, плюс 7 килограммов... Сбавлять надо, но... рот еще пока не зашила. Лечу я в компании своих друзей — Ян и Эдик», — рассказала Кудрявцева.

Подписчики сразу засыпали вопросами телеведущую. Многие спрашивали, куда делся муж и почему она не взяла дочь. Особый интерес вызвала личность Эдика. Некоторые даже пошутили, что Макаров, наверное, ревнует.

Лера пока не раскрывает всех деталей поездки, но пообещала, что впереди будет много интересного.

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