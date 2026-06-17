Особняк Лободы оказался не ее: дом в Подмосковье, который приписали певице, принадлежит жене бизнесмена

Подмосковный особняк, который в СМИ ошибочно приписали украинской певице Светлане Лободе, на самом деле не принадлежит ей, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Как выяснилось, дом в селе Николо-Урюпино Красногорского района находится в собственности 77-летней жены московского бизнесмена. Женщина сейчас живет в Испании. Сама Лобода лишь арендовала этот дом, пока жила в России, и стоимость аренды составляла 1,2 млн рублей в месяц.

После того как певица уехала из страны в 2022 году, владельцы выставили особняк на продажу за 850 млн рублей. Но, по данным риелторов, покупателей найти так и не удалось. Объявление уже несколько раз снимали с площадок и выставляли снова, но интерес к объекту минимален.

Площадь особняка — 1200 квадратных метров. В доме множество комнат, несколько гардеробных, зимний сад, СПА-зона с десятиметровым бассейном и сауной, тренажерный зал, мансарда с кабинетом, бильярдная с баром, винный погреб и отдельный дом для прислуги.

На территории также есть гостевой коттедж. Интерьер, по словам экспертов, выполнен в стиле девяностых и нулевых годов, что, вероятно, отпугивает современных покупателей.

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