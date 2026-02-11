Несмотря ни на что: как россияне выступают на Олимпиаде-2026 в Милане

Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят для России за последние годы в уже привычном формате: без флага, гимна и полноценной сборной. Формально страну представляют лишь несколько спортсменов в нейтральном статусе. Но фактически «российский след» на Олимпиаде заметно шире — его можно увидеть в составах других сборных, в биографиях лидеров турнира и в фамилиях, хорошо знакомых болельщикам российского спорта. Как проходят ОИ-2026 для РФ — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Нейтральные атлеты

На Олимпийские игры 2026 года допущены 13 спортсменов из России, которые выступают в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN). Они выходят на старт без национальной символики, а их результаты не учитываются в командном зачете.

Список российских нейтралов на ОИ-2026:

фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник;

шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков;

лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев;

конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова;

ски-альпинист Никита Филиппов;

саночники Дарья Олесик и Павел Репилов;

горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов.

В фигурном катании Петр Гуменник впервые выступил на Олимпийских играх. В короткой программе он набрал 86,72 балла и занял 12-е место. Лидером после первого дня стал американец Илья Малинин (108,16), далее расположились японец Юма Кагияма (103,07) и француз Адам Сяо Хим Фа (102,55). Итоговые позиции и распределение медалей определятся после проката произвольной программы вечером 13 февраля.

Фото: [ сommons.wikimedia/Divmel ic ]

В лыжных гонках Дарья Непряева и Савелий Коростелев не смогли преодолеть квалификацию спринта классическим стилем. Оба спортсмена завершили свои забеги за пределами проходной зоны и не вышли в четвертьфиналы.

Неудачно сложились первые олимпийские старты и для российских представителей в шорт-треке. Алена Крылова выбыла из борьбы на дистанции 500 м, а Иван Посашков — на 1 тыс. м. В обоих случаях спортсмены сошли после контактной борьбы с соперниками. В санном спорте Дарья Олесик завершила выступление в одиночных заездах на 13-й позиции по итогам четырех попыток, растянувшихся на два соревновательных дня. В заключительном заезде она показала лучшее время — 53,211 секунды.

На момент публикации материала медалей у нейтральных атлетов из России нет.

Русский след на ОИ-2026

Илья Малинин (США) — фигурное катание

Один из главных героев всей Олимпиады-2026 — американский фигурист Илья Малинин. Формально он не имеет спортивного отношения к России: родился и вырос в США, с юниорского возраста выступает за американскую сборную. Однако связь с Россией у него достаточно крепкая: Малинин — сын бывших российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые в свое время выступали за Россию и Узбекистан, а затем стали тренерами. Именно они выстроили тренировочный процесс Ильи с детства.

На Олимпиаде-2026 Малинин стал ключевой фигурой командного турнира, в котором сборная США завоевала золото. Сейчас лидирует в мужском одиночном катании после короткой программы, а также подтверждает репутацию одного из самых технически сложных фигуристов мира — именно он первым в истории исполнил четверной аксель на официальных соревнованиях.

Анастасия Кузьмина (Словакия) — биатлон

Сестра Антона Шипулина остается самой титулованной спортсменкой не только среди бывших россиянок, но и во всем женском биатлоне. Ни одна из участниц олимпийского турнира в Милане не может похвастаться таким количеством наград, как Анастасия.

Выступающая за Словакию биатлонистка — трехкратная олимпийская чемпионка (2010, 2014, 2018). До декабря 2008 года она представляла Россию, после чего сменила спортивное гражданство.

Фото: [ сommons.wikimedia/Pavel Hrdlička ]

Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Грузия) — танцы на льду

Танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина — еще один пример спортсменов, полностью сформированных в России, но выступающих за другую страну. Оба тренировались в российской системе. Диана Дэвис — дочь тренера Этери Тутберидзе. После смены спортивного гражданства пара стала представлять Грузию.

На Олимпиаде-2026 Дэвис и Смолкин выступают в олимпийском турнире по танцам на льду, входят в основной состав грузинской делегации и проходят полный олимпийский цикл.

Даниил Ейбог (Узбекистан) – шорт-трек

На Олимпиаде-2022 Ейбог еще представлял Россию, однако на дистанции 1,5 тыс. м не сумел пробиться в полуфинал. В 2024 году Даниил сменил спортивное гражданство, начав выступать за Узбекистан, прошел обязательный двухлетний карантин и теперь участвует во вторых в карьере Олимпийских играх, рассчитывая улучшить свой прежний результат.

Ранее стало известно, как комик Нурлан Сабуров может вернуться в шоу-бизнес.