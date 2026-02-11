Сабурову грозит тюрьма в Казахстане: стало известно, как комик может вернуться в шоу-бизнес

Шоумену Нурлану Сабурову, которому запретили въезд в РФ на 50 лет, стоит обжаловать это решение и параллельно запросить российское гражданство. Это нужно для того, чтобы Сабуров мог избежать уголовного преследования в Казахстане. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал адвокат Леонид Кример.

Ранее Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет и отправили в Казахстан. Как пишет телеграм-канал Mash, в родной стране комику грозит уголовное преследование по статье «Наемничество», наказание по которой достигает до 12 лет лишения свободы. Причиной стала передача десяти питбайков на нужды СВО в июле 2025 года.

Адвокат Кример пояснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что проблемы артиста могут быть связаны с его высказываниями и деятельностью, которые еще не стали достоянием общественности.

«Парень вовремя не стал гражданином РФ плюс позволял себе некоторые высказывания. Но о конкретных претензиях официально не сообщалось. Я думаю, что ему стоит обжаловать запрет о въезде. В суде могут изучить документы, и будет ясно, в чем к нему претензии и как ему все исправить. Параллельно я бы посоветовал ему еще подать на российское гражданство. Главное — делать это не публично, а то он может просто не успеть выехать из Казахстана», — рассказал Кример.

Вместе с тем адвокат счел Сабурова «обычным конъюнктурщиком», который хотел не занимать ничью сторону и высказывал в противоположных условиях различные точки зрения.

«Но сейчас такое время, что оставаться вечно в стороне — «и вашим, и нашим» — нельзя, и на его поведение обратили внимание», — добавил юрист.

