Неугасимый? Главные мифы о Вифлеемском огне и история его появления

Вифлеемский огонь или Огонь Мира — это символический огонь, зажигаемый ежегодно в Вифлееме, на месте рождения Иисуса Христа. Он является символом мира, любви и надежды. Подробнее о том, откуда он взялся, и какие мифы ходят вокруг огня, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История

История Вифлеемского огня берет начало в 1986 году, когда австрийская телерадиокомпания ORF впервые организовала акцию по доставке огня из Вифлеема в Австрию. Инициатива быстро нашла поддержку среди скаутов, которые взяли на себя миссию по его распространению.

Процесс начинается в ноябре, когда представитель ORF отправляется в Вифлеем и зажигает светильню от неугасимой лампады, горящей в базилике Рождества Христова. Этот огонь доставляется в Вену, где в канун Рождества происходит торжественная церемония передачи скаутским делегациям из разных стран.

Фото: [ istockphoto.com/benedek ]

Далее, скауты распространяют Вифлеемский огонь по своим странам, доставляя его в церкви, больницы, приюты и другие общественные места. Огонь путешествует на поездах, самолетах и автомобилях, передаваясь из рук в руки.

Мифы о Вифлеемском огне

Вифлеемский огонь как символ мира, надежды и единства окутан множеством мифов и легенд. Одни восхваляют его чудодейственные свойства, другие относятся скептически, пытаясь найти рациональное объяснение.

Один из мифов гласит, что Вифлеемский огонь зажигается сам собой от благодатного огня. На самом деле, Вифлеемский огонь зажигается каждый год от лампады, постоянно горящей в базилике Рождества Христова в Вифлееме. Эта лампада, в свою очередь, питается от обычного оливкового масла.

Второй миф — огонь обладает особыми, чудодейственными свойствами. Распространено мнение, что Вифлеемский огонь приносит удачу, исцеляет от болезней или обладает какой-то особой энергетикой. Скептики считают, что это не более чем суеверие.

Третий миф — огонь неугасимый и вечный. Вифлеемский огонь — это не вечный огонь. Лампады регулярно нуждаются в заправке маслом, а в путешествиях по миру огонь может гаснуть. Именно поэтому в каждом пункте назначения от него зажигают новые лампады, которые затем разносят дальше.

