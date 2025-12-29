Новый год — новая жизнь: минимум 39% москвичей хотят сменить работу после праздников

Больше трети москвичей хотят кардинально поменять жизнь после Нового года — 39% горожан планируют устроиться на другую работу. К таким выводам пришли аналитики «Авито», проведя опрос жителей столицы накануне праздников. Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Москвичи хотят зарабатывать больше (53% опрошенных), изменить условия работы (30%), найти более перспективную сферу (25%), изучать новое и развиваться в разных направлениях (23%). По этим и другим причинам, среди которых также советы родственников (7%), минимум 39% жителей столицы хотят сменить работу в начале 2026 года, выяснили эксперты.

Среди желающих начать новую жизнь 35% готовы перейти на другую работу в течение первого квартала наступающего года. Полгода на воплощение задуманного дают себе 39% респондентов, год — 22%.

Выбирая новое место работы, москвичи сначала смотрят на конкурентный уровень зарплат в компании (54% опрошенных). Не менее важным становится гибкий график (41%), бонусные выплаты и премии (34%), возможности обучения и повышения квалификации (32%). Благоприятный климат внутри будущей команды тоже занимает не последнее место среди ожиданий горожан (29%), как и более высокая должность (26%). На прозрачность карьерных перспектив и внутренних процессов в компании обращают внимание 25% респондентов.

«Большинство соискателей оценивают ситуацию на рынке труда как умеренно-стабильную. Почти половина респондентов (44%) оценивают ее как среднюю — вакансий достаточно, но с ограниченным выбором и средними условиями. Удовлетворительной ситуацию считают 30% респондентов, а хорошей (с множеством вакансий с хорошими условиями и зарплатами) — 23% участников опроса», — отметили эксперты.

Электронные площадки по-прежнему остаются самым популярным способом для поиска работы (у 44% опрошенных). Многие находят новое место по рекомендациям знакомых (33%), объявления в мессенджерах (28%) и на телевидении (14%). Аудиореклама в музыкальных сервисах привлекает внимание 10% москвичей, находящихся в поиске работы, а реклама на площадках с короткими вертикальными роликами — 9%.

