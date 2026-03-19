Ночные твари на ферме: американская семья покинула дом после обнаружения ужасающих следов когтей на стенах

Как сообщает The Mirror, семья из штата Мэн покинула дом после ночи ужаса, которую они не забудут: вокруг жилища якобы бродили неизвестные звери, оставившие следы когтей на стенах.

Эрик и Шелли Мартин переехали в уединенный фермерский дом в Палмире, окруженный густым лесом. Спустя год они начали замечать странные вещи — движение у кромки леса и внезапную тишину, когда исчезали все звуки природы.

Позже их дочь с парнем обнаружили в лесу странный холм с отверстием и услышали рычание. «Мы сразу ушли оттуда. Казалось, там было нечто, похожее на волка, но в разы свирепее. Словно это был оборотень», — рассказали они.

Кульминация произошла вечером: семья заметила несколько существ, похожих на волков. «Один из них встал на задние лапы. Мы увидели силуэт и побежали к дому без оглядки», — прокомментировал Эрик.

Испугавшись, семья забаррикадировалась в доме. Ночью они слышали, как существа ходят вокруг здания. Полиция, по их словам, посоветовала просто переждать, сославшись на волчьи стаи, которые, вероятно, искали пропитание.

Утром на стенах обнаружили глубокие царапины, похожие на следы гигантских звериных когтей.

После этого семья решила навсегда покинуть дом, так и не выяснив, кто именно находился рядом с их жильем.