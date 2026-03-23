Новое Лох-несское чудовище? Невероятно быстрое таинственное существо сняли на шотландском озере

На озере Лох-Несс в Шотландии заметили загадочное быстро движущееся существо, которое может оказаться легендарной Несси, пишет Daily Mail. Очевидец снял объект на видео, и эксперты признались, что не могут объяснить его природу.

31-летний Саша Лейк заметил странное движение на воде 1 марта и успел записать происходящее на телефон. По его словам, объект двигался с необычной скоростью, поднимаясь и исчезая под водой.

«Я был взволнован и заинтригован. Я перестал снимать только потому, что объект исчез из поля зрения», — рассказал он.

Руководитель исследовательской группы Loch Ness Exploration Алан Маккенна отметил, что скорость объекта вызывает наибольшее удивление. «Нет ни одного известного нам животного в Лох-Нессе, которое могло бы двигаться так быстро», — заявил он.

Эксперты исключили версии с тюленями, пловцами и погодными явлениями. По их словам, объект двигался против волн и ветра, что делает находку еще более загадочной.

Это первое подобное наблюдение в 2026 году. В 2025 году «Несси» фиксировали пять раз.