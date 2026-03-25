Новый «шрам» на Луне: ученые нашли кратер, который появляется раз в столетие

На Луне обнаружили новый огромный кратер длиной около 225 метров, что считается редким событием, происходящим примерно раз в столетие, сообщает издание Daily Star. Находку сделали при анализе снимков аппарата NASA.

По оценкам ученых, кратер такого размера формируется примерно раз в 100–140 лет. Он образовался после удара крупного космического объекта о поверхность Луны, а сейчас в радиусе 100 метров от места коллизии лежат разлетевшиеся обломки и осколки.

Из-за отсутствия атмосферы на Луне ударяющиеся о спутник Земли объекты создают опасные потоки обломков, движущихся со скоростью до одного километра в секунду.

Это вызывает опасения на фоне будущих миссий NASA, включая Artemis 2, которая должна отправить астронавтов к Луне. Ученые подчеркивают, что любые будущие базы придется защищать от подобных ударов и разлетающихся фрагментов.

Несмотря на риски, такие события помогают лучше понять процессы, происходящие на поверхности Луны.