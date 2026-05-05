Юрист Метелица объяснил, как оформить наследство без скандалов

Наследственные войны вспыхивают там, где собственник при жизни не оставил четких инструкций. Квартира, которая могла бы стать родовым гнездом, превращается в яблоко раздора, а братья и сестры перестают разговаривать на десятилетия. Подмосковный юрист Николай Метелица в беседе с REGIONS разобрал три шага, которые помогут передать жилье без скандалов.

Шаг первый: выяснить, кого нельзя обойти

Прежде чем бежать к нотариусу, стоит разобраться, как распределится имущество по закону, если завещания нет. Первыми в дело вступают дети, супруг и родители. Если их нет — братья, сестры, бабушки и дедушки. Но существует категория людей, отодвинуть которых не получится ни при каких обстоятельствах. Это несовершеннолетние дети, а также нетрудоспособные дети, супруг и родители. Им положена обязательная доля.

«Да, если дочь пенсионерка или инвалид, она имеет право на обязательную долю. Закон защищает тех, кто не может себя прокормить. И это важно учитывать при составлении завещания», — поясняет Николай Метелица.

Шаг второй: оформить завещание у нотариуса, а не на коленке

Если хочется передать квартиру не законным наследникам, а, скажем, внуку, племяннику или даже постороннему человеку, без завещания не обойтись. Но простого рукописного текста недостаточно. Завещание может быть закрытым или открытым, однако в любом случае требует соблюдения строгих формальностей, иначе его легко оспорить.

«Я часто вижу ситуации, когда человек написал завещание на коленке, заверил у соседа, а потом наследники доказывают, что в момент подписания он не отдавал отчета своим действиям. Такие завещания легко оспариваются. Лучше заплатить нотариусу, чем потом годами судиться», — советует Метелица.

Шаг третий: прижизненные альтернативы

Завещание — не единственный инструмент. Есть дарение и рента, и у каждого варианта свои риски. Дарение сразу переводит квартиру одаряемому, но обратной дороги не будет, даже если отношения испортятся. Рента гарантирует уход и пожизненное содержание, но при неграмотном договоре может быть оспорена. Комплексный подход, по словам юриста, выглядит так: для полного доверия — дарение, для спокойной старости — рента, для сохранения контроля до конца жизни — завещание.

Равные доли не всегда справедливость

Если наследников несколько, закон предполагает раздел поровну, но это не всегда разумно. Один живет в квартире, другой — в другом городе, один готов продать, другой — нет. Метелица советует прописывать доли в завещании или хотя бы оставить письменные пожелания, чтобы родственники знали волю умершего.

Что касается расходов, налог на наследство для близких родственников отменен. Остаются нотариальные услуги — примерно 0,3–0,6% от стоимости квартиры.

Три истории, которые ничему не научили

Юрист привел случаи из практики, ставшие для него типичными. Пожилая женщина составила завещание на внука, но не учла дочь-пенсионерку, и та отсудила половину квартиры. Мужчина оставил жилье сожительнице, с которой прожил 20 лет, но взрослые дети оспорили документ, затянув процесс на три года. Супруги оформили квартиру в совместную собственность без выделения долей, и после смерти мужа жена автоматически получила все, а дети остались ни с чем — хотя мать не собиралась их обделять.

«Эти истории — не исключение, а правило. Люди не думают о последствиях, а потом их близкие расплачиваются годами судов. Лучше потратить один день и пару тысяч рублей на консультацию, чем потом тратить годы и сотни тысяч на адвокатов», — резюмирует Метелица.

Чек-лист на будущее

Юрист сформулировал короткий план для тех, кто хочет обезопасить близких: оформить завещание у нотариуса с четким указанием долей, учесть обязательных наследников, подумать о прижизненных вариантах, обсудить намерения с родными и хранить документы в надежном месте. Главное, по его словам, — не бояться разговоров о смерти. Если планы проговорены, иллюзий не будет, а грамотное оформление не оставит поводов для споров.