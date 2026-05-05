Не только женская история: терапевт объяснила, что такое мужской климакс и почему о нем молчат

Когда речь заходит о возрастной гормональной перестройке, общество привычно рисует портрет женщины с приливами. Но мало кто догадывается, что схожий процесс запускается и в мужском организме. Называется он андропаузой и протекает настолько незаметно, что сами мужчины годами списывают тревожные звоночки на усталость и стресс. О том, как распознать этот период и что с ним делать, REGIONS рассказала врач-терапевт подмосковного медицинского центра Эвелина Махмудова.

По словам специалиста, большинство пациентов даже не подозревают, что у них тоже случается нечто подобное климаксу. Принципиальная разница в том, что у женщин репродуктивная функция обрывается резко, а у мужчин уровень главного полового гормона — тестостерона — снижается плавно, примерно на 1–2% в год после 30–40 лет. Способность к зачатию при этом сохраняется даже в глубокой старости.

Махмудова пояснила, что андропаузу правильнее сравнивать не с обрывом, а с затяжным спуском. Примерно у 10–25% мужчин в возрасте от 40 до 70 лет падение тестостерона достигает клинически значимого уровня, и тогда качество жизни начинает страдать вполне ощутимо.

Когда ждать перемен

Первые сигналы могут прозвучать уже после сорока, хотя нередко они остаются незамеченными вплоть до 60–70 лет. Врачи выделяют раннюю андропаузу — до 45 лет, обычную — от 46 до 60 и позднюю — после 60. Сам гормональный сдвиг стартует значительно раньше, но организм долго компенсирует его за счет внутренних резервов. Махмудова подчеркнула, что ориентироваться нужно исключительно на самочувствие, а не на цифры в паспорте.

Как понять, что это андропауза

Симптомы делятся на несколько групп. В физическом плане мужчина замечает, что стал быстрее уставать, мышечная масса тает, даже если нагрузки не изменились, а жир начинает откладываться по женскому типу — на животе, бедрах и груди. Кожа теряет эластичность, волосы редеют. В интимной сфере падает либидо, ухудшается эрекция, особенно утренняя, снижается яркость оргазма.

Психоэмоциональные изменения не менее мучительны: появляются раздражительность, вспышки гнева, тревожность и апатия, пропадает мотивация, ухудшаются память и концентрация. У некоторых возникают вегетативные бури — приливы жара, ночная потливость, скачки давления и сердцебиение.

Однако врач предостерегла от самодиагностики: те же признаки могут указывать на депрессию, проблемы с щитовидной железой, диабет или хронический недосып. Увидев у себя несколько совпадений, нужно идти к специалисту, а не ставить диагноз самостоятельно.

Что ускоряет гормональный спад

Естественное старение — не единственный виновник. Махмудова перечислила факторы, которые способны резко ускорить падение тестостерона: ожирение (жировая ткань превращает мужские гормоны в женские), сахарный диабет и метаболический синдром, хронический стресс с его высоким кортизолом, постоянное недосыпание, курение и алкоголь.

Диагностика и самопомощь

Диагноз никогда не ставят только по жалобам — требуется лабораторное подтверждение. Кровь на общий и свободный тестостерон, ГСПГ, лютеинизирующий гормон и пролактин сдают строго утром натощак, в коридоре с 7 до 11 часов. Перед назначением терапии обязательно проверяют простату.

Если дефицит не критический, Махмудова советует начинать с образа жизни. Силовые тренировки, особенно база, отлично стимулируют выработку гормона. Семи-восьмичасовой сон в полной темноте, достаток белка, полезных жиров, цинка и витамина D в рационе, а также управление стрессом творят чудеса.

«Я всегда говорю пациентам: начните с малого. Неделя нормального сна, отказ от алкоголя, прогулки и легкая зарядка могут дать эффект, который вы не ожидаете. И только если этого недостаточно, мы рассматриваем другие варианты», — рассказывает Эвелина Махмудова.

Когда подключают гормоны

При выраженном и стойком дефиците тестостерона врач может назначить заместительную терапию. Она существует в форме гелей, инъекций и имплантатов, но имеет серьезные ограничения: ее не применяют при раке простаты, тяжелой апноэ сна, неконтролируемой сердечной недостаточности.